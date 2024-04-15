Иранские дроны «Шахед» назвали АК-47 среди беспилотников

Опубликовано 15 апреля 2024, 09:45
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Иранские дроны «Шахед» назвали АК-47 среди беспилотниковНедорогое, но мощное оружие
Недавняя атака иранских беспилотников на Израиль подчеркнула растущую угрозу, исходящую от Shahed, пишет обозреватель The Telegraph. Эти беспилотные летательные аппараты (БПЛА) становятся предпочтительным оружием Тегерана благодаря своей доступности и эффективности.
Shahed известен своей низкой стоимостью, он представляет собой АК-47 в мире беспилотников — массово производится и легко экспортируется, пишет издание.
Эти беспилотники дальнего действия могут похвастаться дальностью полета в 2 000 км и несут боеголовки весом до 50 кг.
Во время недавней атаки на Израиль Иран, скорее всего, запустил «Шахеды» раньше ракет, чтобы «прощупать» израильскую ПВО. Эти беспилотники летали на низкой высоте над Ираком, возможно, чтобы избежать обнаружения радарами.