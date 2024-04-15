Иранские дроны «Шахед» назвали АК-47 среди беспилотников

Shahed известен своей низкой стоимостью, он представляет собой АК-47 в мире беспилотников — массово производится и легко экспортируется, пишет издание.

Эти беспилотники дальнего действия могут похвастаться дальностью полета в 2 000 км и несут боеголовки весом до 50 кг.

Во время недавней атаки на Израиль Иран, скорее всего, запустил «Шахеды» раньше ракет, чтобы «прощупать» израильскую ПВО. Эти беспилотники летали на низкой высоте над Ираком, возможно, чтобы избежать обнаружения радарами.