Ирану удалось запустить спутник в космос с помощью ракеты Qaem-100

Опубликовано 15 сентября 2024, 20:071 мин.
Ирану удалось запустить спутник в космос с помощью ракеты Qaem-100Что не понравилось западным странам
В субботу Иран успешно вывел на орбиту свой спутник «Чамран-1» с помощью твердотопливной трехступенчатой ракеты Qaem-100, разработанной Корпусом стражей исламской революции. Спутник весом 60 кг был выведен на орбиту высотой 550 км. Запуск, осуществленный с мобильной платформы в районе Шахруда, стал вторым успешным выходом на орбиту для ракеты Qaem-100 в этом году.
Однако успешный запуск вызвал обеспокоенность западных стран. Технология, используемая в ракете Qaem-100, хотя и предназначена для гражданских космических целей, как опасаются, может иметь двойное назначение. Западные правительства, включая США, опасаются, что развитие космических возможностей Ирана может «ускорить разработку баллистических ракет».
Иран утверждает, что его космическая программа предназначена исключительно для гражданских и научных целей.