Ирану удалось запустить спутник в космос с помощью ракеты Qaem-100

Однако успешный запуск вызвал обеспокоенность западных стран. Технология, используемая в ракете Qaem-100, хотя и предназначена для гражданских космических целей, как опасаются, может иметь двойное назначение. Западные правительства, включая США, опасаются, что развитие космических возможностей Ирана может «ускорить разработку баллистических ракет».

Иран утверждает, что его космическая программа предназначена исключительно для гражданских и научных целей.