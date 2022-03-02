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Исчез основатель криптовалютной платформы BitConnect, обвиняемый в мошенничестве на $2,4 млрд

Может и не найдут
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не знает о местонахождении Сатиша Кумбхани, основателя криптовалютной торговой платформы BitConnect, который на прошлой неделе был обвинен в обмане инвесторов на сумму 2,4 миллиарда долларов.
Исчез основатель криптовалютной платформы BitConnect, обвиняемый в мошенничестве на $2,4 млрд

В судебном заявлении, поданном в понедельник, SEC заявила, что у них нет адреса Кумбхани, гражданина Индии, и они подозревают, что он, скорее всего, скрылся в другой стране.

Минюст США обвиняет Кумбхани в ряде преступлений, в том числе в сговоре с целью совершения мошенничества, сговоре с целью манипулирования ценами на товары и сговоре с целью совершения международного отмывания денег.

Местонахождение Кумбхани остается неизвестным, и Комиссия не может сказать, когда ее усилия по установлению его местонахождения увенчаются успехом, если вообще увенчаются”, - пишет SEC в своем заявлении.

Впервые основанная в 2016 году, компания BitConnect привлекла большое внимание в социальных сетях своей "Программой кредитования", которая позволяла пользователям одалживать свои биткоины в обмен на собственную криптовалюту Bitconnect. Программа утверждала, что может гарантировать доходность, используя деньги инвесторов для торговли на волатильности криптовалютных рынков.

Источник: Engadget
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