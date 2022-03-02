Исчез основатель криптовалютной платформы BitConnect, обвиняемый в мошенничестве на $2,4 млрд

В судебном заявлении, поданном в понедельник, SEC заявила, что у них нет адреса Кумбхани, гражданина Индии, и они подозревают, что он, скорее всего, скрылся в другой стране.

Минюст США обвиняет Кумбхани в ряде преступлений, в том числе в сговоре с целью совершения мошенничества, сговоре с целью манипулирования ценами на товары и сговоре с целью совершения международного отмывания денег.

“Местонахождение Кумбхани остается неизвестным, и Комиссия не может сказать, когда ее усилия по установлению его местонахождения увенчаются успехом, если вообще увенчаются”, - пишет SEC в своем заявлении.

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