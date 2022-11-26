Исчезнет ли Интернет после мощной солнечной бури

Google частично или полностью финансирует 22 подводных кабеля по всему миру, в то время как в целом отрасль отвечает за 99 процентов межконтинентального трафика данных. Если они будут выведены из строя, Интернет, каким мы его знаем, перестанет работать.

Учитывая это, Google обеспокоился тем, что произойдет во время сильной солнечной бури, подобной событию Каррингтона 1859 года, самой сильной геомагнитной буре в истории, которая в то время повредила телеграфные сети.

Используя данные, полученные в результате небольших штормов и не только, они обнаружили, что "событие, подобное событию Каррингтона 1859 года, привело бы к повышению напряжения всего на 800 вольт". Подводные кабели, такие как у Google, построены с резервным питанием на каждом конце кабельной линии, что позволяет им "обычно поглощать колебания до 6 000 Вольт".

То есть скорее всего, если бы повторились события 1859 года, то Интернет не ждала бы печальная судьба.