Исчезнувшие города начали воссоздавать в 3D: прогулка по ним в VR не за горами

Процесс включает в себя анализ оцифрованных карт страхования от пожара 19-го и 20-го веков, предоставляющих подробную информацию о местоположении, площади, количестве этажей, строительных материалах и назначении зданий, которые больше не существуют.

Применив этот метод к двум бывшим районам Колумбуса, штат Огайо, исследователи выявили 380 разрушенных зданий, включая жилые дома, гаражи, квартиры и магазины.

Эта технология обладает потенциалом оживить забытую историю. Он также может быть использован для воссоздания районов, разрушенных в результате стихийных бедствий, или для поддержки современных инициатив в области городского планирования.

Исследователи также хотят создать захватывающий опыт виртуальной реальности, который позволит пользователям исследовать эти реконструированные районы.