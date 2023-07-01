Исчезнувшие города начали воссоздавать в 3D: прогулка по ним в VR не за горами

Исчезнувшие города начали воссоздавать в 3D: прогулка по ним в VR не за горамиПока что готовы лишь пару районов
Исследователи разработали новаторский метод на базе искусственного интеллекта для реконструкции исчезнувших городов путем анализа старых карт. Этот метод, использующий алгоритмы машинного обучения, создает трехмерные компьютерные модели давно утраченных районов, позволяя исследователям визуально реконструировать разрушенные кварталы.
Процесс включает в себя анализ оцифрованных карт страхования от пожара 19-го и 20-го веков, предоставляющих подробную информацию о местоположении, площади, количестве этажей, строительных материалах и назначении зданий, которые больше не существуют.
Применив этот метод к двум бывшим районам Колумбуса, штат Огайо, исследователи выявили 380 разрушенных зданий, включая жилые дома, гаражи, квартиры и магазины.
Эта технология обладает потенциалом оживить забытую историю. Он также может быть использован для воссоздания районов, разрушенных в результате стихийных бедствий, или для поддержки современных инициатив в области городского планирования.
Исследователи также хотят создать захватывающий опыт виртуальной реальности, который позволит пользователям исследовать эти реконструированные районы.