Иск физика против университета из-за… сверхпроводников отклонен

Иск возник в результате внутреннего расследования, проведенного университетом и выявившего возможные научные нарушения со стороны Диаса. Расследование, проведенное другими учеными, показало, что Диас сфабриковал данные и совершил плагиат в нескольких научных работах, в том числе в двух, опубликованных в престижном журнале Nature.

Судья признал дело преждевременным, поскольку университет еще не принял окончательных административных мер в отношении Диаса, хотя проректор рекомендовал уволить его. Университет утверждает, что их расследование было «справедливым» и «корректным».