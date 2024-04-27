Иск физика против университета из-за… сверхпроводников отклонен

Опубликовано 27 апреля 2024, 15:07
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Иск физика против университета из-за… сверхпроводников отклоненСуд встал на сторону учебного заведения
Судья из Нью-Йорка отклонил иск физика Ранги Диаса против Рочестерского университета. Диас, утверждавший, что открыл сверхпроводники при комнатной температуры, подал в суд на университет за то, что тот якобы нарушил его академическую свободу и провел необъективное расследование.
Иск возник в результате внутреннего расследования, проведенного университетом и выявившего возможные научные нарушения со стороны Диаса. Расследование, проведенное другими учеными, показало, что Диас сфабриковал данные и совершил плагиат в нескольких научных работах, в том числе в двух, опубликованных в престижном журнале Nature.
Судья признал дело преждевременным, поскольку университет еще не принял окончательных административных мер в отношении Диаса, хотя проректор рекомендовал уволить его. Университет утверждает, что их расследование было «справедливым» и «корректным».