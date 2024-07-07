Иск Минюста США стал угрозой сделке Apple с Google

Это соглашение, являющееся значительным источником дохода для Apple, только в 2022 году принесло ей более 20 миллиардов долларов. Если суд примет решение не в пользу Google, компания может потерять доступ к значительной части поисковых запросов на iPhone, что потенциально скажется на ее доходах от рекламы в мобильном поиске - важнейшем сегменте, обеспечивающем общий доход Google от поисковой рекламы в размере 207 миллиардов долларов в 2023 году.

Несмотря на усилия по снижению зависимости от Safari, попытки Google увеличить поисковый трафик через собственные приложения не увенчались успехом и находятся на уровне 30 с небольшим процентов.

Исход судебного разбирательства может создать прецедент.