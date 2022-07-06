Иск: расизм в Tesla - "стандартная процедура"

Расовые притеснения и дискриминация "широко распространены" в Tesla, и компания "практически ничего не сделала, чтобы разумно предотвратить или остановить это токсичное поведение и рабочую среду", говорится в иске.

Среди истцов девять мужчин и шесть женщин, которые работают или работали на заводах Tesla в Калифорнии. Около половины истцов были уволены или уволились, остальные по-прежнему работают в Tesla.

Жалоба требует возмещения финансового ущерба и была подана в Высший суд округа Аламеда.

Ars Technica связалась с Tesla по поводу иска, но ответа пока что не поступило.