Иск регулятора США может разрушить крупнейший онлайн-магазин Amazon

Иск регулятора США может разрушить крупнейший онлайн-магазин AmazonНо его детали все еще неизвестны
По имеющимся данным, Федеральная торговая комиссия США (FTC) близка к завершению подготовки своего долгожданного антимонопольного иска против Amazon, который может привести к серьезным нарушениям деловой практики технологического гиганта.
Иск, который, как ожидается, будет подан уже в августе, может быть направлен против различных аспектов деятельности Amazon и рассматривается как громкий шаг в стремлении администрации Байдена «регулировать мощь» IT-гигантов.
Конкретные детали иска пока не разглашаются, изменения в иске могут внести вплоть до последнего момента. Однако, по словам источников, знакомых с ходом расследования, под пристальным вниманием оказались «некоторые методы работы Amazon».
Если иск будет удовлетворен, то это может привести к реструктуризации огромной империи Amazon стоимостью $1,3 трлн, по крайней мере так считают эксперты.