Иск регулятора США может разрушить крупнейший онлайн-магазин Amazon

Иск, который, как ожидается, будет подан уже в августе, может быть направлен против различных аспектов деятельности Amazon и рассматривается как громкий шаг в стремлении администрации Байдена «регулировать мощь» IT-гигантов.

Конкретные детали иска пока не разглашаются, изменения в иске могут внести вплоть до последнего момента. Однако, по словам источников, знакомых с ходом расследования, под пристальным вниманием оказались «некоторые методы работы Amazon».

Если иск будет удовлетворен, то это может привести к реструктуризации огромной империи Amazon стоимостью $1,3 трлн, по крайней мере так считают эксперты.