«Искандеры» уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ

«Искандеры» уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУПередает Минобороны
По данным Министерства обороны РФ, российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» уничтожили колонну бронетехники и нанесли удары по местам сбора двух украинских бригад, передает РИА Новости.
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Министерство опубликовало видеозаписи ударов, на которых видны мощные взрывы. Судя по подписям к видеозаписям, удары были нанесены ОТРК «Искандер».
По данным министерства, разведка обнаружила в Николаевской области пункт погрузки колонны бронетехники 38-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координаты были оперативно переданы на ракетный комплекс наземного базирования, который нанес точный удар, в результате чего пункт погрузки был уничтожен.
Кроме того, ракетный удар был нанесен по району сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Курахово на Донецком направлении. По имеющимся данным, в результате удара украинские войска понесли потери в личном составе, технике и боеприпасах.