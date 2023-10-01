«Искандеры» уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ

Министерство опубликовало видеозаписи ударов, на которых видны мощные взрывы. Судя по подписям к видеозаписям, удары были нанесены ОТРК «Искандер».

По данным министерства, разведка обнаружила в Николаевской области пункт погрузки колонны бронетехники 38-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координаты были оперативно переданы на ракетный комплекс наземного базирования, который нанес точный удар, в результате чего пункт погрузки был уничтожен.

Кроме того, ракетный удар был нанесен по району сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Курахово на Донецком направлении. По имеющимся данным, в результате удара украинские войска понесли потери в личном составе, технике и боеприпасах.