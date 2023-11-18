Исход в OpenAI продолжается: соучредитель Грег Брокман уходит после увольнения гендиректора

Изначально планировалось, что Брокман уйдет с поста председателя совета директоров и сохранит свою должность в компании, однако его внезапный уход стал сигналом более глубоких волнений внутри OpenAI. В откровенном послании команде OpenAI он выразил гордость за их коллективные достижения, но отметил свое решение об уходе в свете последних событий.

Неожиданная смена руководства произошла в критический момент для компании OpenAI, ставшей первопроходцем в области искусственного интеллекта. Компания, известная своими новаторскими разработками, в том числе широко популярной системой ChatGPT, сейчас переживает значительные перемены в своем высшем руководстве.

По мере того как пыль оседает, возникают вопросы о будущем направлении развития OpenAI, и технологический мир с нетерпением ждет новостей о дальнейших шагах компании.