Ископаемая рыба помогла найти недостающее звено в эволюции ходьбы

Самым значительным открытием является связь между ребрами и тазом Тиктаалика. Это новшество, отсутствующее у большинства рыб, как полагают, имеет решающее значение для поддержания веса тела, необходимого для ходьбы по суше. В отличие от рыб, у которых ребра расположены равномерно по всему телу, у тиктаалика наблюдается регионализация — специализированные ребра для выполнения определенных функций.

Брюшные плавники Тиктаалика, эволюционные предшественники задних конечностей, были больше, чем типичные плавники рыб. Кроме того, они были расположены так, что могли соединяться с позвоночным столбом — ключевым элементом для переноса веса и ходьбы.

Эта рыба демонстрирует удивительную смесь признаков рыб и наземных обитателей. Хотя она, скорее всего, не ходила по суше, ее анатомия позволяет предположить, что она могла поддерживать себя и использовать задние плавники для передвижения, что является значительным шагом к ходьбе.

Данное исследование открывает путь к дальнейшему изучению моделей передвижения Тиктаалика и того, как он взаимодействовал с окружающей средой 375 миллионов лет назад. Изучив это «недостающее звено», ученые смогут глубже понять эволюционный скачок с воды на сушу.