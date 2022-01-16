Ископаемого ящера назвали в честь производителей пива

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Ископаемого ящера назвали в честь производителей пиваА пиво назвали в честь него... да, ситуация запутанная
Ископаемого ящера назвали в честь основателей пивоварни из Невады, которая назвала в его честь своё пиво. Таким образом круг замкнулся. Эта история непростая, поэтому нужно рассказать подробнее.
Сначала пиво назвали в честь ископаемого. Теперь же новый вид древнего ящера назвали в честь производителя этого пива. Речь идёт об ихтиозавре, который доминировал в земных океанах в триасовый период. В 1993 году, пивоваренная компания Great Basin Brewing Company выпустила пиво IPA Ichthyosaur в честь вымершего существа.
Теперь же один из самых древних видов ихтиозавра назвали Cymbospondylus youngorum в честь Тома и Бонды Янг из компании Great Basin Brewing Company.
Останки динозавра были найдены в северной Неваде. В настоящее время они выставлены в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе. Ихтиозавр был сопоставим по размеру с кашалотом.
Источник: Phys.org