Ископаемого ящера назвали в честь производителей пива

Сначала пиво назвали в честь ископаемого. Теперь же новый вид древнего ящера назвали в честь производителя этого пива. Речь идёт об ихтиозавре, который доминировал в земных океанах в триасовый период. В 1993 году, пивоваренная компания Great Basin Brewing Company выпустила пиво IPA Ichthyosaur в честь вымершего существа.

Теперь же один из самых древних видов ихтиозавра назвали Cymbospondylus youngorum в честь Тома и Бонды Янг из компании Great Basin Brewing Company.

Останки динозавра были найдены в северной Неваде. В настоящее время они выставлены в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе. Ихтиозавр был сопоставим по размеру с кашалотом.