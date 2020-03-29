Искусственному интеллекту доверят распределение медицинских ресурсов среди заражённых коронавирусом

Данные для разработчиков предоставит Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS). Собирать их намерены через собственную телефонную службу. Искусственный интеллект будет анализировать эти данные и сопоставлять их с информацией из других источников. Благодаря этому можно будет понять, в каких больницах требуется больше аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) или больше медицинского персонала.

Это необходимо, чтобы грамотно распределять медицинские ресурсы, те же аппараты ИВЛ, между больницами.

«Без целостного понимания, сколько их (прим. аппаратов ИВЛ) у нас есть, где они находятся, кто может использовать их, кто обучен, где у нас действительно есть пациенты, срочно нуждающиеся в них, мы рискуем принимать неоптимальные решения», — пояснили эксперты.