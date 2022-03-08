Искусственные человеческие органы решили отправлять в космос

Авторы идеи говорят, что можно будет сбрасывать в капсулах искусственные человеческие органы в больницы. Это позволит врачам быстро получать материал для медицинских процедур. Преимущество такого метода — в скорости перемещения.

Стартап утверждает, что в дополнение к искусственным органам, сделанные на заказ космические хранилища могут также содержать мобильные госпитали, которые можно развернуть в любой точке планеты.

Стоит отметить, что пока жизнеспособных искусственных органов не существует. Поэтому все инвестиции в этот проект — инвестиции в будущее.