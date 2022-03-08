Искусственные человеческие органы решили отправлять в космос

Наука и технологии
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Искусственные человеческие органы решили отправлять в космосДля быстрой доставки по планете
Стартап под названием Inversion Space заявил о планах транспортировки товаров (и не только) с помощью запуска их на орбиту Земли. Там они будут храниться неопределённое время в специальных капсулах, а затем отправляться обратно на Землю при необходимости.
Авторы идеи говорят, что можно будет сбрасывать в капсулах искусственные человеческие органы в больницы. Это позволит врачам быстро получать материал для медицинских процедур. Преимущество такого метода — в скорости перемещения.
Стартап утверждает, что в дополнение к искусственным органам, сделанные на заказ космические хранилища могут также содержать мобильные госпитали, которые можно развернуть в любой точке планеты.
Стоит отметить, что пока жизнеспособных искусственных органов не существует. Поэтому все инвестиции в этот проект — инвестиции в будущее.
Источник: Futurism