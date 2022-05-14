Искусственные сухожилия помогли восстановить моторику после травм

Инженеры компании в течение нескольких лет разрабатывали Emovo Grasp с помощью людей с ограниченными возможностями, а затем усовершенствовали его в ходе нескольких раундов тестирования в больницах и реабилитационных центрах. Недавно компания получила европейскую сертификацию ISO, необходимую для продажи своего продукта в качестве медицинского устройства.

Emovo Grasp состоит из двух запатентованных искусственных сухожилий, похожих на тонкие кабели, вставленные в оболочку. Они крепятся вдоль тыльной стороны руки с помощью силиконовых колец, надеваемых на каждый палец. Мотор и пульт дистанционного управления, позволяющий пользователю регулировать прилагаемое усилие, находятся в маленьких отдельных корпусах. Такая конструкция позволяет освободить ладонь и кончики пальцев, чтобы максимально увеличить сенсорный ввод.

Искусственные сухожилия, созданные на основе биологических технологий, похожи на естественную систему мышц и сухожилий руки. Устройство никогда не действует само по себе - пользователь всегда контролирует ситуацию, чтобы не уронить вещи или не схватить их в неподходящий момент.