Искусственный интеллект частично заменит врача диабетикам

Речь идёт о диабете первого типа, который характеризуется неспособностью поджелудочной железы вырабатывать достаточно инсулина, чтобы регулировать уровень сахара в крови.

Учёные придумали новый метод помощи людям с таким диагнозом. Алгоритм искусственного интеллекта может давать рекомендации пациентам, при этом они очень похожи на те, которые дал бы врач. Наличие такого инструмента может стать важным для диабетиков, которые, как правило, посещают доктора раз в три-шесть месяцев.

В этот период они имеют риск получить опасные осложнения, если уровень глюкозы в крови поднимется слишком высоко или опустится слишком низко. Алгоритм способен контролировать данный показатель и корректировать введение инсулина для пациента.