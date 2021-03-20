Искусственный интеллект для распознавания булочек научился бороться с раком

Сообщается, что систему ИИ уже используют в пекарнях. Однако оказалось, что это не единственная сфера применения модели.

Исследователи из Киото увидели, что система способна распознавать раковые клетки под микроскопом так же, как булочки на кассе. Точность в этой задаче достигает 99%.

Новая версия оригинальной системы BakeryScan AI называется Cyto-AISCAN. Она может выделять раковые клетки среди множества других на предметном стекле микроскопа. BakeryScan также была адаптирована для распознавания таблеток в больницах, подсчёта людей по японской гравюре 18 века, а ещё этикеток на подвесках и амулетах. То есть система универсальная.