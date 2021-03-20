Наука и технологии
Сегодня в 11:24
Искусственный интеллект для распознавания булочек научился бороться с раком
Это универсальная система ИИ
С 2013 года в Японии существует система искусственного интеллекта для распознавания разных видов выпечки. Как оказалось недавно, она способна и помочь в борьбе с раком.
Сообщается, что систему ИИ уже используют в пекарнях. Однако оказалось, что это не единственная сфера применения модели.
Исследователи из Киото увидели, что система способна распознавать раковые клетки под микроскопом так же, как булочки на кассе. Точность в этой задаче достигает 99%.
Новая версия оригинальной системы BakeryScan AI называется Cyto-AISCAN. Она может выделять раковые клетки среди множества других на предметном стекле микроскопа. BakeryScan также была адаптирована для распознавания таблеток в больницах, подсчёта людей по японской гравюре 18 века, а ещё этикеток на подвесках и амулетах. То есть система универсальная.