Искусственный интеллект Google научился понимать сарказм и юмор в целом

PaLM - крупнейшая на сегодняшний день модель искусственного интеллекта Google, обученная на 540 миллиардах параметров. Она может генерировать код из текста, отвечать на математические задачи и объяснять шутки.

Для этого она использует цепочку “мыслей”, которая может описывать многоэтапные задачи как серию промежуточных шагов. Выступая на сцене, представитель Google описал эту функцию как учитель, дающий пошаговый пример, чтобы помочь ученику понять, как решить проблему.

Похоже, Google догнал TARS из фильма "Интерстеллар" - ИИ, который был настолько искусен в юморе, что персонаж Мэттью Макконахи попросил его приглушить звук.