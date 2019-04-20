Искусственный интеллект «играет» метал в прямом эфире

Программисты занимаются «обучением» искусственного интеллекта уже давно. Область их интересов — сочинение компьютерным алгоритмом «тяжёлой» музыки. В 2017 году программисты показали целый музыкальный альбом, написанный ИИ, под названием «Coditany of Timeness». Теперь их алгоритм может легко сочинять на ходу музыку в стиле death metal.

Для обучения искусственного интеллекта программисты использовали композиции канадской группы Archspire. Нейросеть научилась качественно объединять быстрые ударные, гитарные партии и агрессивный вокал. Созданный ИИ материал даже не требует отбора: все треки получаются у него довольно хорошо. Поэтому программисты запустили прямой эфир работы алгоритма.