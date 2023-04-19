Искусственный интеллект Microsoft начнет отвечать пациентам вместо врачей

Искусственный интеллект Microsoft начнет отвечать пациентам вместо врачейА также изучать медицинские данные
Компании Microsoft и Epic Systems намерены внедрить языковую модель GPT-4 в здравоохранение для анализа медицинских карт и составления ответов на сообщения медицинских работников пациентам.
Сервис Azure OpenAI Service предоставит API-доступ к языковым моделям OpenAI для создания генеративных ИИ-сервисов с использованием облачной платформы Microsoft Azure.
Первый вариант использования GPT-4 - автоматическое составление ответов на сообщения пациентам, а второй - запросы на естественном языке и анализ данных в SlicerDicer, инструменте Epic для изучения данных.
При этом доктор Маргарет Митчелл, главный специалист по этике в Hugging Face, предупреждает, что работа GPT-4 может генерировать ложную информацию, которая может быть смертельно опасна в клинических условиях.
Но, как утверждают компании, все ответы ИИ можно будет редактировать, чтобы избежать неприятных ситуаций.