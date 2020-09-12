Искусственный интеллект может частично заменить программистов в будущем

Руководитель отдела разработки SearchInform считает, что работу программистов оптимизируют инструменты-помощники. Однако сама по себе работа проще не станет: программные системы со временем усложняются, а объёмы обработки данных растут.

Директор по развитию услуг Selectel уверен, что вся несложная работа в IT достанется машинам и искусственному интеллекту. Но в программистах «мы точно не перестанем нуждаться». Обществу будут нужны специалисты высокой квалификации, способные выполнять нетривиальные задачи.

Гендиректор TAD Development думает, что в ближайшие десять лет исчезнут такие специальности, как автоматизатор и тестировщик.

В целом, отрасль сейчас испытывает проблемы с привлечением специалистов. Востребованы разработчики всех специализаций.