Искусственный интеллект может помочь вам "закадрить" девушку в Tinder

После того, как пользователи Tinder находят собеседника, они просят ChatGPT составить приветственное сообщение, основанное на интересах будущей пассии. Затем они копируют и вставляют полученный результат и отправляют его собеседнику. Люди в TikTok пишут, что это работает.

Кто-то даже попросил ChatGPT написать стихотворения для девушки, с которой он переписывался в Tinder. Ей понравилось, и она сказала, что раньше парень не писал для нее стихов.

Искусственный интеллект все больше и больше внедряется в нашу жизнь. Можно радоваться, что это происходит именно сейчас, потому что есть возможность наблюдать за этим, а потом рассказывать своим детям, что за свое существование они должны благодарить нейросети.