Наука и технологии
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Искусственный интеллект начнёт помогать спасать людей на пляже
Будет сам определять, находится ли кто-то в опасности
Искусственный интеллект (ИИ) начнёт помогать спасать людей на пляже. Он встроен в разработанную в израильском Университете им. Бен-Гуриона в Негеве систему Sightbit. Она уже тестируется на пляже в Национальном парке Пальмахим (Palmachim).
В систему Sightbit входят камеры наблюдения, они размещаются вдоль всей полосы пляжа с видом на воду. В будке спасатели видят видео со всех камер, но оно обрабатывается с использованием алгоритмов глубокого машинного обучения. Если система обнаруживает признаки опасности — утопающего человека или ребёнка без присмотра — то бьёт тревогу и даёт увеличенный кадр на событие.
Пока только спасатель может проверить, было ли срабатывание ложным. В будущем система станет полностью автоматической, то есть ИИ сам будет решать, вызывать ли спасателей на место.