Искусственный интеллект начнёт помогать спасать людей на пляже

В систему Sightbit входят камеры наблюдения, они размещаются вдоль всей полосы пляжа с видом на воду. В будке спасатели видят видео со всех камер, но оно обрабатывается с использованием алгоритмов глубокого машинного обучения. Если система обнаруживает признаки опасности — утопающего человека или ребёнка без присмотра — то бьёт тревогу и даёт увеличенный кадр на событие.

Пока только спасатель может проверить, было ли срабатывание ложным. В будущем система станет полностью автоматической, то есть ИИ сам будет решать, вызывать ли спасателей на место.