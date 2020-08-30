Искусственный интеллект написал пророчество о конце света

ИИ-систему создал генеральный директор стартапа по безопасности. Мужчина обучил алгоритм на тексте Библии короля Якова (английский перевод Библии). Получившаяся система смогла воспроизводить стиль книги, не копируя её. ИИ написал стихи на три темы: «Чума», «Цезарь» и «Конец света», что само по себе можно трактовать как признак скорого апокалипсиса.

Получившиеся тексты, как и оригинальные, поддаются множеству интерпретаций. Так выглядит отрывок из стиха про конец света: