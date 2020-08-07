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Искусственный интеллект написал стих про Илона Маска

«Не будь занудой»
Искусственный интеллект (ИИ) организации OpenAI написал стих про предпринимателя, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска. В нём программа призвала бизнесмена не быть занудой и высмеяла некоторые его неудачи.

Недавно OpenAI предоставила некоторым людям ограниченный доступ к ранней версии программного обеспечения Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT 3). Оно может генерировать текст. Одним из тех, кто получил доступ, стал художник Аррам Сабети. Он использовал ИИ для создания стихотворения о противостоянии Илона Маска и американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

SEC сказала: «Маск,

твои твиты — болезнь.

Они действительно могут стоить тебе работы,

если ты не прекратишь

писать их по ночам».

В ответ Маск воскликнул: «Почему?

Ведь твиты, что я пишу, ничего не значат,

я не использую в них заглавные буквы

и уверен, что они чисты».

«Но твои твиты могут двигать рынки

и именно это нас заботит.

Ты можешь быть гением

и миллиардером,

но это не дает тебе права быть занудой!»

Напомним, в 2018 году Маск внезапно написал в Twitter о том, что хочет вывести компанию Tesla с биржи. SEC затем обвинила предпринимателя во введении инвесторов в заблуждение.