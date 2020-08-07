Искусственный интеллект написал стих про Илона Маска

SEC сказала: «Маск,

твои твиты — болезнь.

Они действительно могут стоить тебе работы,

если ты не прекратишь

писать их по ночам».

В ответ Маск воскликнул: «Почему?

Ведь твиты, что я пишу, ничего не значат,

я не использую в них заглавные буквы

и уверен, что они чисты».

«Но твои твиты могут двигать рынки

и именно это нас заботит.

Ты можешь быть гением

и миллиардером,

но это не дает тебе права быть занудой!»