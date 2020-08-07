Искусственный интеллект написал стих про Илона Маска
Недавно OpenAI предоставила некоторым людям ограниченный доступ к ранней версии программного обеспечения Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT 3). Оно может генерировать текст. Одним из тех, кто получил доступ, стал художник Аррам Сабети. Он использовал ИИ для создания стихотворения о противостоянии Илона Маска и американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
SEC сказала: «Маск,
твои твиты — болезнь.
Они действительно могут стоить тебе работы,
если ты не прекратишь
писать их по ночам».
В ответ Маск воскликнул: «Почему?
Ведь твиты, что я пишу, ничего не значат,
я не использую в них заглавные буквы
и уверен, что они чисты».
«Но твои твиты могут двигать рынки
и именно это нас заботит.
Ты можешь быть гением
и миллиардером,
но это не дает тебе права быть занудой!»
Напомним, в 2018 году Маск внезапно написал в Twitter о том, что хочет вывести компанию Tesla с биржи. SEC затем обвинила предпринимателя во введении инвесторов в заблуждение.