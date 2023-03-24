Искусственный интеллект нашел "секретное" уравнение для скоплений галактик

"Несмотря на то, что это так просто, никто раньше не нашел этот термин. Люди работали над этим десятилетиями, и все равно они не смогли найти это", – говорит соавтор исследования.

Ученые "скормили" своей программе современную симуляцию Вселенной, содержащую множество скоплений галактик. Затем программа искала и определяла дополнительные переменные, которые могли бы сделать существующие оценки массы скоплений более точными. С чем программа справилась отлично.

Скопления галактик - самые массивные объекты во Вселенной: одно скопление может содержать от сотен до тысяч галактик, а также плазму, горячий газ и темную материю. Гравитация кластера удерживает эти компоненты вместе. Понимание таких скоплений галактик имеет решающее значение для выяснения происхождения и дальнейшей эволюции Вселенной.