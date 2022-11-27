Искусственный интеллект нашёл неизвестного предка в геноме человека

До недавнего времени считалось, что среди случайных сексуальных партнёров современного человека были неандертальцы и денисовцы. Теперь же в евразийской ДНК был выделен третий тип людей. Как предполагают учёные, они могли быть смесью неандертальцев и денисовцев.

Отмечается, что предстоит ещё много исследований. Применение такого ИИ для анализа — совершенно новый метод в области изучения происхождения человека.