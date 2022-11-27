Искусственный интеллект нашёл неизвестного предка в геноме человека

21:51, 27 ноября 2022
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Искусственный интеллект нашёл неизвестного предка в геноме человекаЛюди когда-то давным-давно спаривались с ним
Учёные использовали модель искусственного интеллекта (ИИ) для идентификации неизвестного вида предков человека, с которым современные люди столкнулись и начали спариваться во время долгого путешествия из Африки тысячелетия назад.
Фото: unsplash
До недавнего времени считалось, что среди случайных сексуальных партнёров современного человека были неандертальцы и денисовцы. Теперь же в евразийской ДНК был выделен третий тип людей. Как предполагают учёные, они могли быть смесью неандертальцев и денисовцев.
Отмечается, что предстоит ещё много исследований. Применение такого ИИ для анализа — совершенно новый метод в области изучения происхождения человека.