Наука и технологии
21:51, 27 ноября 2022
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Искусственный интеллект нашёл неизвестного предка в геноме человека

Люди когда-то давным-давно спаривались с ним

Учёные использовали модель искусственного интеллекта (ИИ) для идентификации неизвестного вида предков человека, с которым современные люди столкнулись и начали спариваться во время долгого путешествия из Африки тысячелетия назад.

Искусственный интеллект нашёл неизвестного предка в геноме человека

Фото: unsplash

До недавнего времени считалось, что среди случайных сексуальных партнёров современного человека были неандертальцы и денисовцы. Теперь же в евразийской ДНК был выделен третий тип людей. Как предполагают учёные, они могли быть смесью неандертальцев и денисовцев.

Отмечается, что предстоит ещё много исследований. Применение такого ИИ для анализа — совершенно новый метод в области изучения происхождения человека.

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