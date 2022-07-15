Искусственный интеллект научили находить врожденные болезни на данных УЗИ

Целью исследования команды было продемонстрировать потенциал архитектуры глубокого обучения для поддержки ранней и надежной идентификации кистозной гигромы по результатам ультразвукового сканирования в первом триместре беременности.

"Мы продемонстрировали, что в области ультразвука мы можем использовать эти инструменты для классификации и идентификации изображений с высокой чувствительностью и специфичностью", - говорит Уокер, который считает, что их подход может быть применен к другим аномалиям плода, обычно выявляемым с помощью ультразвука.