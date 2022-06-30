Искусственный интеллект научили понимать кудахтанья куриц

"Куры очень голосистые, но сигнал бедствия, как правило, громче других", - говорит Алан МакЭллиготт, доцент кафедры поведения и благополучия животных в Городском университете Гонконга. "Даже нетренированному уху несложно их различить".

Теоретически, фермеры могли бы использовать крики кур, чтобы определить уровень их стресса и при необходимости улучшить условия содержания. Однако в коммерческих стадах, содержащих тысячи или десятки тысяч кур, привлечение наблюдателей-людей нецелесообразно. Вместо этого команда МакЭллиготта разработала нейросеть для автоматической идентификации "сигналов бедствия" кур. Нейросеть была обучена на записях, которые уже были классифицированы вручную человеческими экспертами.

Согласно результатам оценки, опубликованным в журнале Journal of the Royal Society Interface, алгоритм правильно определил 97% “сигналов бедствия”.