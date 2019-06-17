Искусственный интеллект научили распознавать пенис

В 2016 году Google запустила проект Quick, Draw! для того, чтобы обучить нейросеть распознавать рисунки. Эта программа уже научилась идентифицировать множество изображений на основе базы данных с миллионами скетчей. Но до сих пор не может распознавать простейший объект — пенис.

Представители дизайн-студии уверены, что это следствие ханжеской политики Google. Пусть этот пример кажется незначительным, но он отражает тенденцию так же, как и запрет Facebook на публикацию в Instagram женских сосков.

В знак протеста дизайнеры разработали программу, способную определить, что на рисунке изображён пенис. Правда, алгоритм тут же попытается стереть рисунок, предупреждая пользователей, что они зашли слишком далеко в своём самовыражении. Убедиться в этом можно по ссылке.