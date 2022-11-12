Искусственный интеллект научили «спать», чтобы он всё запоминал, как человек

Дело в том, что после того, как только нейросеть обучили, её очень трудно заставить решать совершенно новую задачу. И если ей удаётся переучиться, в конечном итоге будет повреждена старая память.

Эту проблему можно решить только с помощью так называемой «консолидации памяти» — процесса, который помогает преобразовать недавние краткосрочные воспоминания в долговременные. Часто это происходит во время быстрого сна.

Учёные использовали модель нейронной сети для имитации сенсорной обработки и обучения с подкреплением в мозгу животного, а затем поставила перед ней две отдельные задачи. Затем команда проверила, будет ли сеть демонстрировать катастрофическое забывание, и это, конечно, произошло. Каждое обучение для второй задачи наносило ущерб первой. Но, заставив сеть имитировать биологический сон, исследователи в конце концов обнаружили, что ИИ может «вспомнить», как выполнить первую задачу.