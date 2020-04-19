Искусственный интеллект научился изменять фото до неузнаваемости за пару кликов

Если у вас есть фотография автомобиля, то программа позволит с помощью нескольких ползунков изменить форму машины, её стиль, фон, условия освещения и цвет. С помощью простых манипуляций можно превратить кабриолет в хэтчбек. В Photoshop на это пришлось бы потратить гораздо больше времени. Естественно инструмент работает не только со снимками автомобилей, но и, например, с портретами.

Как работает программа, отлично видно в этом ролике: