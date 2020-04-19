Наука и технологии
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Искусственный интеллект научился изменять фото до неузнаваемости за пару кликов
Нужно лишь подвигать несколько ползунков
Искусственный интеллект научился изменять фото до неузнаваемости за пару кликов. Исследователи Adobe разработали специальное программное обеспечение, которое позволяет быстро трансформировать объекты на снимках, регулировать освещение и перспективу.
Если у вас есть фотография автомобиля, то программа позволит с помощью нескольких ползунков изменить форму машины, её стиль, фон, условия освещения и цвет. С помощью простых манипуляций можно превратить кабриолет в хэтчбек. В Photoshop на это пришлось бы потратить гораздо больше времени. Естественно инструмент работает не только со снимками автомобилей, но и, например, с портретами.
Как работает программа, отлично видно в этом ролике:
Сообщается, что исходный код и инструкция по запуску программы доступна для всех разработчиков.