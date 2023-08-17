Искусственный интеллект научился определять возраст человека по рентгену груди

Протестировали модель ИИ специалисты на 67 099 рентгенограммах грудной клетки. Получены они были от 36 051 здорового человека за 2008-2021 год. Коэффициент корреляции между возрастом, отмеченным ИИ, и реальным хронологическим возрастом людей составлял 0,95. Это значит, что связь была очень сильной.

Также эксперты собрали дополнительно 34 197 рентгенограмм грудной клетки от 34 197 пациентов с уже диагностированными болезнями. Результаты показали, что разница между возрастом, который назвал ИИ, и хронологическим возрастом пациента была положительно связана с гипертонией, гиперурикемией и хронической обструктивной болезнью лёгких. То есть чем больше был возраст, указанный ИИ, тем выше была вероятность того, что люди будут иметь эти заболевания.