Искусственный интеллект научился определять возраст человека по рентгену груди

Искусственный интеллект научился определять возраст человека по рентгену грудиОб этом говорится в журнале The Lancet Healthy Longevity
Учёные из Осакского столичного университета создали усовершенствованную модель искусственного интеллекта (ИИ), которая может оценить возраст пациента по рентгенограмме грудной клетки. Это может также помочь в выявлении хронических болезней.
Исследовательская группа под руководством аспиранта Ясухито Мицуямой и доктора Дайдзю Уэдой из отделения диагностической и интервенционной радиологии Высшей школы медицины Столичного университета Осаки впервые разработала модель искусственного интеллекта на основе глубокого обучения, которая позволяет по рентгенограммам грудной клетки определять возраст.
Протестировали модель ИИ специалисты на 67 099 рентгенограммах грудной клетки. Получены они были от 36 051 здорового человека за 2008-2021 год. Коэффициент корреляции между возрастом, отмеченным ИИ, и реальным хронологическим возрастом людей составлял 0,95. Это значит, что связь была очень сильной.
Также эксперты собрали дополнительно 34 197 рентгенограмм грудной клетки от 34 197 пациентов с уже диагностированными болезнями. Результаты показали, что разница между возрастом, который назвал ИИ, и хронологическим возрастом пациента была положительно связана с гипертонией, гиперурикемией и хронической обструктивной болезнью лёгких. То есть чем больше был возраст, указанный ИИ, тем выше была вероятность того, что люди будут иметь эти заболевания.