Наука и технологии
Сегодня в 19:58
Искусственный интеллект научился предсказывать риск самоубийства для каждого человека
Это касается, по крайней мере, взрослых людей
Учёные из США создали модель искусственного интеллекта, которая может предсказывать риск самоубийства для каждого человека.
Кратко о работе пишет Naked Science. Авторы научной статьи провели эксперимент длительностью 11 месяцев с участием почти 78 тысяч взрослых человек. Среди участников были те, кого осматривали в стационарах амбулаторной и неотложной помощи по любой причине. 395 человек также сообщили, что у них есть суицидальные мысли, 85 человек уже пытались покончить с собой один раз, а 23 — много раз.
На базе этих данных система машинного обучения сгенерировала 115 905 прогнозов риска самоубийств для 77 973 человек. Учёные увидели, что прогнозы системы ИИ совпадали с реальными данными.