Искусственный интеллект научился предсказывать риск самоубийства для каждого человека

Кратко о работе пишет Naked Science. Авторы научной статьи провели эксперимент длительностью 11 месяцев с участием почти 78 тысяч взрослых человек. Среди участников были те, кого осматривали в стационарах амбулаторной и неотложной помощи по любой причине. 395 человек также сообщили, что у них есть суицидальные мысли, 85 человек уже пытались покончить с собой один раз, а 23 — много раз.

На базе этих данных система машинного обучения сгенерировала 115 905 прогнозов риска самоубийств для 77 973 человек. Учёные увидели, что прогнозы системы ИИ совпадали с реальными данными.