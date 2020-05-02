Искусственный интеллект научился «превращать» людей в животных

Как сообщает Vice, алгоритмы написал исследователь Ксандер Стинбрюгге (Xander Steenbrugge). Они способны «превратить» человека на фотографии в нечто, подобное животному, и обратно.

Система использует генеративно-состязательную сеть, которая «учится» на специальном наборе данных. Обучившись, алгоритм пытается превратить исходник во что-то подобное тому, что он «наблюдал» в датасете. Для описываемой в тексте сети использовался набор данных из 15 тысяч изображений морд животных.

Результат может показаться даже немного жутким: получаются странные человекоподобные львы, гепарды, кошки и собаки. Как это всё можно применить на практике, тоже не очень понятно. Разве что для веселья.