Искусственный интеллект научился шутить

Как объяснила исследовательница, сочинять каламбуры и шутки — слишком сложная задача для компьютерного алгоритма. По её мнению, «хороший каламбур находится на грани слаженности и бессмыслицы». Искусственному интеллекту сложно работать с этими абстрактными понятиями.

Аспирантка попыталась наделить алгоритм чувством юмора, используя идеи теории юмора. Для того, чтобы он мог сочинить каламбур, ему дают пару омонимов. Сначала искусственный интеллект генерирует обычное связное предложением с одним словом, а затем заменяет его на второе. Чтобы получилась шутка, он добавляет ещё одно слово для контекста.

Искусственный интеллект уже соревновался с профессиональными юмористами. Пока алгоритм проиграл. Тем не менее, исследовательница не отчаивается. Она хочет научить искусственный интеллект сочинять интересные и оригинальные истории.