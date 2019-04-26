Искусственный интеллект научился сочинять музыку на ходу в 15 разных стилях

Алгоритм может либо написать музыку с нуля, либо развивать фрагмент уже существующей композиции. Это, по сути, нейросеть, которая обучается сама на основе данных.

Для обучения разработчики собрали большое количество композиций в разных музыкальных стилях. Каждая единица информации содержала в себе показатели высоты звука, громкости инструментов и их типе. Нейросеть научилась генерировать последовательности звуков так, чтобы они складывались в мелодии в подходящих жанрах.

Протестировать алгоритм может любой пользователь. Сначала надо выбрать музыкальный стиль, начальный отрывок композиции и инструменты. Затем нейросеть сгенерирует на основе выбора нужную мелодию. Например, можно попросить его сыграть песню Bon Jovi в стиле Шопена. MuseNet поддерживает 15 стилей, 12 вариантов начала и 7 музыкальных инструментов.