Искусственный интеллект научился создавать видео только на основе текста

Инструмент Vidpress разработала компания Baidu. Сообщается, что алгоритм на основе ИИ способен создавать видео продолжительностью две минуты с разрешением 720p за две с половиной минуты. У людей же на это уходит как минимум 15 минут.

Vidpress обучали на тысячах материалах в интернете. Благодаря этому ИИ «понял», как устроены новостные сюжеты. Также компания отдельно обучила модели генерации голоса и видео.

Отмечается, что для работы системы достаточно отправить ей ссылку на новость. Затем программа автоматически соберёт все связанные с инфоповодом материалы из интернета и сделает из этого сводку. Если например, создаётся сюжет по новости об очередном iPhone, система соберёт все подробности: характеристики смартфона и цены.