Искусственный интеллект обманул систему распознавания голоса в налоговой

Австралийское налоговое управление, например предоставляют людям возможность использовать "голосовой отпечаток" для подтверждения своей личности по телефону, что позволяет им получить доступ к информации о своих счетах.

Однако журналист The Guardian, используя всего четыре минуты записи голоса, смог создать “клон” голоса, который может озвучить любой поданный ИИ текст. Так журналист смог получить доступ к конфиденциальной информации о своих счетах.