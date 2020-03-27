Искусственный интеллект обнаружил десять препаратов для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба биологического стартапа Gero. Разработанный командой искусственный интеллект анализирует действие различных медицинских препаратов и выясняет, можно ли их использовать для борьбы с коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

Сообщается, что искусственный интеллект нашёл 18 препаратов, которые способны помешать вирусу размножаться. Восемь из них признали небезопасными для человека, а десять продолжают изучать.

В списке есть, например, никлозамид и нитазоксанид — препараты для борьбы с паразитическими червями.