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Искусственный интеллект обнаружил десять препаратов для борьбы с коронавирусом
Они мешают вирусу размножаться
Умы человечества сейчас занимаются разработкой лекарств, которые могли бы помочь при коронавирусной инфекции нового типа. Однако не все специалисты занимаются исследованиями самостоятельно: кто-то пишет специальные алгоритмы. Благодаря этому искусственный интеллект уже обнаружил десять препаратов для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба биологического стартапа Gero. Разработанный командой искусственный интеллект анализирует действие различных медицинских препаратов и выясняет, можно ли их использовать для борьбы с коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.
Сообщается, что искусственный интеллект нашёл 18 препаратов, которые способны помешать вирусу размножаться. Восемь из них признали небезопасными для человека, а десять продолжают изучать.
В списке есть, например, никлозамид и нитазоксанид — препараты для борьбы с паразитическими червями.