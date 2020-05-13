Наука и технологии
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Искусственный интеллект обучили искать далёкие галактики
Сами учёные потратили бы на это слишком много времени
Искусственный интеллект обучили искать далёкие галактики. Даже на нечётких снимках. Систему создали учёные из Калифорнийского университета.
Проблема состоит в том, что исследователи уже получают огромное количество данных. А такие проекты, как телескоп LSST обеспечат учёных ещё большим объёмом информации. В сутки LSST сможет снимать более 800 панорамных снимков неба. На то, чтобы проанализировать всё это вручную, может уйти не один десяток лет. Чтобы автоматизировать этот процесс, учёные и разработали искусственный интеллект Morpheus.
Нейросеть уже обучили на базе с большим количеством существующих снимков галактик. Также использовались фотографии, сделанные телескопом Hubble.
В итоге система научилась анализировать объекты на снимках, проверяя, могут ли они быть далёкими галактиками.