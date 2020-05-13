Искусственный интеллект обучили искать далёкие галактики

Проблема состоит в том, что исследователи уже получают огромное количество данных. А такие проекты, как телескоп LSST обеспечат учёных ещё большим объёмом информации. В сутки LSST сможет снимать более 800 панорамных снимков неба. На то, чтобы проанализировать всё это вручную, может уйти не один десяток лет. Чтобы автоматизировать этот процесс, учёные и разработали искусственный интеллект Morpheus.

Нейросеть уже обучили на базе с большим количеством существующих снимков галактик. Также использовались фотографии, сделанные телескопом Hubble.

В итоге система научилась анализировать объекты на снимках, проверяя, могут ли они быть далёкими галактиками.