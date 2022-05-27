Искусственный интеллект обучили "песням коралловых рифов"

Коралловые рифы имеют сложный звуковой ландшафт, и даже экспертам приходится проводить кропотливый анализ, чтобы определить состояние рифа на основе звукозаписей.

В новом исследовании ученые Эксетерского университета обучили компьютерный алгоритм, используя многочисленные записи здоровых и деградирующих рифов, что позволило машине понять разницу. Она успешно определила состояние рифов в 92% случаев. Команда использовала это для отслеживания прогресса проектов по восстановлению рифов.

Рыбы и другие существа, обитающие на коралловых рифах, издают огромное количество звуков. Значение многих из этих звуков остается неизвестным, но новый искусственный интеллект позволяет различать общие звуки здоровых и нездоровых рифов.

Записи, использованные в исследовании, были сделаны в рамках проекта Mars Coral Reef Restoration Project, который занимается восстановлением сильно поврежденных рифов в Индонезии.