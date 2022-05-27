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Искусственный интеллект обучили "песням коралловых рифов"

Теперь он помогает понимать состояние здоровья этих рифов
Искусственный интеллект научился отслеживать здоровье коралловых рифов, понимая "песни рифа", показывают новые исследования. Компьютер проанализировал множество новых записей и успешно определил состояние рифов в 92% случаев
Искусственный интеллект обучили "песням коралловых рифов"

Коралловые рифы имеют сложный звуковой ландшафт, и даже экспертам приходится проводить кропотливый анализ, чтобы определить состояние рифа на основе звукозаписей.

В новом исследовании ученые Эксетерского университета обучили компьютерный алгоритм, используя многочисленные записи здоровых и деградирующих рифов, что позволило машине понять разницу. Она успешно определила состояние рифов в 92% случаев. Команда использовала это для отслеживания прогресса проектов по восстановлению рифов.

Рыбы и другие существа, обитающие на коралловых рифах, издают огромное количество звуков. Значение многих из этих звуков остается неизвестным, но новый искусственный интеллект позволяет различать общие звуки здоровых и нездоровых рифов.

Записи, использованные в исследовании, были сделаны в рамках проекта Mars Coral Reef Restoration Project, который занимается восстановлением сильно поврежденных рифов в Индонезии.

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