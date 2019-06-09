Искусственный интеллект оказался предвзят к бедным людям

Специалисты из Facebook изучили шесть систем: Google Cloud, Microsoft Azure, AWS, IBM Watson, Clarifai и собственную. Эти алгоритмы инженеры тестировали на базе данных Dollar Street с фотографиями предметов быта из 50 стран. Снимки были отсортированы по географическому признаку и по уровню доходов семей, в домах которых они были сделаны.

Оказалось, что искусственный интеллект на 10-20% лучше распознаёт предметы на фотографиях, сделанных в домах богатых людей из Северной Америки и Европы. Объекты в домах бедных жителей Азии и Африке системы идентифицируют хуже.

Вероятнее всего, разница обусловлена тем, что искусственный интеллект обучают на изображениях, полученных в развитых странах.