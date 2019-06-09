Искусственный интеллект оказался в 5 раз опаснее для природы, чем автомобили

Создание полноценного искусственного интеллекта, аналога человеческому мозгу, невероятно сложная задача для учёных. Пока она не выполнена, но разработок и исследований в данной области имеется уже большое количество.

Для обучения искусственного интеллекта требуются большие мощности. И они со временем будут только расти. Однако исследователи заявляют, что даже при сегодняшнем уровне процесс создания искусственного интеллекта наносит большой урон окружающей среде.

Чтобы это проверить, учёные запустили четыре разных программы машинного обучения на одном графическом процессоре. Затем они измерили, сколько мощности потребила каждая из программ. Зная уровень потребляемой энергии, исследователи подсчитали и количество вырабатываемого углекислого газа.

Чем сложнее были программы, тем больше мощности они требовали, и тем больше энергии тратили. Вместе с тем увеличивались и объёмы вредных выбросов. Так оказалось, что в процессе машинного обучения выделяется в пять раз больше эквивалента углекислого газа, чем при использовании одного автомобиля за весь срок его службы.