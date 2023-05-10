Искусственный интеллект OpenAI научили осознавать и изучать себе подобных

Искусственный интеллект OpenAI научили осознавать и изучать себе подобныхНо ему еще далеко до «совершенства»
OpenAI, организация по исследованию искусственного интеллекта, разрабатывает инструмент, который может автоматически определять конкретные компоненты, ответственные за поведение, демонстрируемое большими языковыми моделями, на которых в том числе работает ChatGPT компании.
Хотя проект находится на ранней стадии, OpenAI разместила код на GitHub. Инструмент призван решить проблемы, связанные с доверием и надежностью систем ИИ, позволяя исследователям получить представление о том, как модели функционируют и принимают решения.
Для этого инструмент OpenAI использует языковую модель для анализа внутренней работы других языковых моделей, сосредоточившись на собственной модели OpenAI GPT-2.
Модель разбита на отдельные «нейроны», которые отвечают за влияние на выходной сигнал на основе определенных паттернов во входном тексте. Анализируя активацию этих нейронов, инструмент генерирует объяснения и сравнивает смоделированное поведение с реальным поведением нейронов.
Хотя исследователи смогли создать объяснения для всех 307 200 нейронов в GPT-2, многие из этих объяснений получили низкие оценки или не отражали полного поведения соответствующих нейронов. Конечная цель - дать точные и исчерпывающие объяснения поведению языковых моделей, проливая свет на схемы и связи между нейронами.