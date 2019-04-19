Искусственный интеллект определил возраст детей по их взгляду

В исследовании участвовали 19 детей в возрасте 1,5 года и 22 ребёнка чуть постарше (2,5 лет). Специальное устройство с eye-трекером отследило движения глаз детей при просмотре ими различных изображений. Так учёные узнали, что дети в возрасте 1,5 лет первым делом смотрели на лица людей, а испытуемые постарше — на предметы.

Эти данные использовали для обучения нейронной сети. Затем она должна была определить возраст ребёнка, получив в качестве входных данных только траекторию движения его глаз. В результате, искусственный интеллект смог правильно определить возраст в 83% случаев.

Работу учёных опубликовали в авторитетном журнале Nature.