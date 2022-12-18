Искусственный интеллект "отправили" изучать поведение воды

Вода озадачивала ученых на протяжении десятилетий. Последние лет 30 лет они предполагали, что при охлаждении до очень низкой температуры, например -100 градусов по Цельсию, вода может разделяться на две жидкие фазы с разной плотностью. Подобно нефти и воде, эти фазы не смешиваются и могут помочь объяснить некоторые другие странности поведения воды, например, то, что она становится менее плотной по мере охлаждения.

Однако изучить это явление в лаборатории практически невозможно, поскольку при таких низких температурах вода быстро кристаллизуется в лед.

С помощью новой методики исследователи нашли убедительные вычислительные доказательства в поддержку перехода воды в жидкое состояние, которые могут быть применены к реальным системам, использующим воду для работы.

"Мы делаем это с помощью очень подробных расчетов квантовой химии, которые пытаемся максимально приблизить к реальной физике и физической химии воды", - сказал Томас Гартнер, доцент Школы химической и биомолекулярной инженерии Технологического института Джорджии. "Это первый раз, когда кто-то смог изучить этот переход с такой степенью точности".