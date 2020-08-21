Наука и технологии
Сегодня 17:11
Искусственный интеллект победил человека в воздушном бою на истребителях
Бой был виртуальным
Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США провело соревнования с виртуальным сражением. Искусственный интеллект (ИИ) победил человека в воздушном бою на истребителях.
Всего во время соревнований было проведено пять боёв. Нейросетевой алгоритм сражался с опытным лётчиком истребителя с позывным Banhger. ИИ победил в каждом виртуальном бою.
Эти испытания назвали AlphaDogfight Trials. Они прошли в рамках подготовки к открытию тендера ACE (Air Combat Evolution, развитие воздушного боя) на разработку ИИ, который сможет управлять боевым самолётом. Такой искусственный интеллект будет учиться воздушному бою как люди: начинать с простых манёвров и заканчивать фигурами высшего пилотажа.
Система ИИ будет снижать нагрузку на лётчика, чтобы он мог лучше решать тактические задачи.