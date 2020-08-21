Искусственный интеллект победил человека в воздушном бою на истребителях

Всего во время соревнований было проведено пять боёв. Нейросетевой алгоритм сражался с опытным лётчиком истребителя с позывным Banhger. ИИ победил в каждом виртуальном бою.

Эти испытания назвали AlphaDogfight Trials. Они прошли в рамках подготовки к открытию тендера ACE (Air Combat Evolution, развитие воздушного боя) на разработку ИИ, который сможет управлять боевым самолётом. Такой искусственный интеллект будет учиться воздушному бою как люди: начинать с простых манёвров и заканчивать фигурами высшего пилотажа.

Система ИИ будет снижать нагрузку на лётчика, чтобы он мог лучше решать тактические задачи.