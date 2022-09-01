Искусственный интеллект победил на конкурсе художников

Эту картину сделала программа искусственного интеллекта под названием Midjourney. Она использовала описание, которое ей задал Аллен (так зовут победителя), чтобы сгенерировать это изображение. Эта ситуация вызвала споры в соцсетях, где работающие художники и энтузиасты обвинили Аллена в том, что он ускоряет смерть творческих профессий.

"Я знал, что это вызовет споры", - написал Аллен в Discord. "Как интересно наблюдать, что все эти люди в Twitter, которые выступают против искусства, созданного ИИ, первыми бросают человека под автобус, дискредитируя человеческий элемент! Вам не кажется это лицемерием?".

Дело в том, что Аллену понадобилось около ста попыток и несколько недель, чтобы достичь идеального результата, при этом итоговую работу он все равно обрабатывал вручную.

“Я знаю, что из этого в итоге получится, они просто создадут категорию "искусство искусственного интеллекта", как я полагаю, для подобных вещей", – подытожил победитель конкурса.